Χαλκιδική

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκρηκτικού μηχανισμού σε ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κυκλοφοριακό «έμφραγμα» και η επέμβασή των πυροτεχνουργών

Αποκαταστάθηκε μετά από πολύωρη διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νικήτη Χαλκιδικής που είχε διακοπεί λόγω εντοπισμού ύποπτου μηχανισμού σε ΑΤΜ, καθώς έπειτα από επιχείρηση οι πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εξουδετέρωσαν τη βόμβα, που τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν στο εσωτερικό του ΑΤΜ.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθέτησαν οι δράστες με σκοπό να ανατινάξουν το ΑΤΜ δεν εξερράγη καθώς, σύμφωνα με το thestival.gr, δεν λειτούργησε ο πυροκροτητής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Βίντεο: halkidikinews.gr