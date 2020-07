Κοζάνη

Κοζάνη: Χαλάζι, πλημμύρες και πτώση δέντρου σε σπίτι (εικόνες)

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε το Σάββατο την περιοχή.

Άσπρισαν από το χαλάζι αυλές σπιτιών στο Δροσερό Εορδαίας, ενώ έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην Ολυμπιάδα, όπως μεταδίδει το kozan.gr

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, έπεσε ένα δέντρο στην κεντρική πλατεία της Ολυμπιάδας. Το δέντρο έπεσε πάνω σε σπίτι, το οποίο δεν κατοικείται.

Δείτε τις σχετικές εικόνες: