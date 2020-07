Ημαθία

Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα οδηγός μηχανής.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στην οδό Φιλ. Κοκκίνου στη Νάουσα.

Ένας 33χρονος, για άγνωστη μέχρις στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Οι περίοικοι ειδοποιήσαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, αλλά το ασθενοφόρο άργησε 35 λεπτά, σύμφωνα με το foninaousas.gr.