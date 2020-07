Χανιά

Τραγωδία: λουόμενος πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από κύματα

Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από τα κύματα και οδηγήθηκε κάτω από τα βράχια.

Τραγωδία το πρωί στην παραλία Ομπροσγιαλός Αποκορώνου.

Ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς κολυμπούσε, όταν παρασύρθηκε από τα κύματα και οδηγήθηκε κάτω από τα βράχια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε δύτης που βούτηκε προς αναζήτηση του άνδρας, ωστόσο όταν ανασύρθηκε στην ακτή ήταν, ήδη, δυστυχώς, αργά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βάμου, με τους διασώστες να διαπιστώνουν το θάνατο του ηλικιωμένου.

Πηγή: cretalive.gr