Μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες σε περιοχές του Κιλελέρ (εικόνες)

Αγωνία για τους αγρότες, εν όψει της άφιξης κλιμακίου του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία.

Σοβαρά προβλήματα, αντιμετωπίζουν περιοχές του Δήμου Κιλελέρ από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έκαναν την εμφάνιση τους χθες και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) η αντιδήμαρχος Βάνα Χλιάπη, από τα καιρικά φαινόμενα όπως το χαλάζι, τη βροχή και τους ανέμους, έχουν καταστραφεί σκεπές από ποιμνιοστάσια της περιοχής, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές σε βαμβακοκαλλιέργειες, βιομηχανική τομάτα και δενδροκαλλιέργειες.

Σύμφωνα με την κ. Χλιάπη, οι ζημιές έχουν προκληθεί σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων και μη εκτάσεων.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος τόνισε ότι η αγωνία των αγροτών είναι μεγάλη, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην αυριανή ημέρα και στην άφιξη κλιμακίου του ΕΛΓΑ, προκειμένου να προχωρήσει σε καταγραφή των ζημιών.

