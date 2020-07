Ηράκλειο

Γυμναστής συνελήφθη για φωτογραφίες γυμνών παιδιών σε αποδυτήρια

Ο 54χρονος συνελήφθη όταν διαπιστώθηκε ότι φωτογράφιζε παιδιά που βρίσκονταν σε παραλία. Τι βρέθηκε στην κατοχή του;

Μία νέα υπόθεση παιδικής πορνογραφίας συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την Κρήτη.

Πρόκειται για έναν 54χρονο γυμναστή ο οποίος συνελήφθη μετά τον εντοπισμό, στο κινητό του, φωτογραφιών γυμνών παιδιών σε αποδυτήρια και παραλίες.

Ο 54χρονος συνελήφθη την Κυριακή όταν βρισκόμενος σε παραλία του δήμου Μαλεβιζίου διαπιστώθηκε ότι φωτογράφιζε τα παιδιά που βρίσκονταν εκεί. Η μητέρα ενός παιδιού ήταν εκείνη που τον αντιλήφθηκε και κάλεσε την Αστυνομία.

Άνδρες του Α.Τ. Περιφέρειας έσπευσαν στην παραλία οδηγώντας τον γυμναστή στο Αστυνομικό Τμήμα. Όπως διαπιστώθηκε, στο κινητό του υπήρχαν καταγεγραμμένες φωτογραφίες παιδιών, ενώ κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν δεκάδες σκληρούς δίσκους με υλικό πορνογραφίας.

Πηγή: cretapost.gr