Αχαΐα

Χτύπησαν 14χρονη με σιδερολοστό

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο. Δύο συλλήψεις.

Ένα 14χρονο παιδί δέχθηκε άγρια επίθεση με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με τραύματα στο πρόσωπο, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η ανήλικη μεταφέρθηκε αιμόφυρτη το βράδυ του Σαββάτου περίπου στις 7, στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 14χρονη κοπέλα είχε χτυπηθεί με σιδερολοστό στο σαγόνι και με μπουνιές στο υπόλοιπο πρόσωπο. Την ανήλικη μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας οι γονείς της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί επεισόδιο στον καταυλισμό, την αιτία των οποίων εξετάζει η αστυνομία.

Η νεαρή, εκτιμήθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Τα ξημερώματα της Κυριακής, συνελήφθησαν δύο Ρομά, ένας 30χρονος και ένας 17χρονος που φέρεται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, να είναι οι δράστες της επίθεσης. Σήμερα το πρωί, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: Tempo24