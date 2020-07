Ηράκλειο

Τουρίστρια με κορονοϊό “έκοβε” βόλτες στην Κρήτη!

Δεν συνεργαζόταν με τις αρχές, οι οποίες χρειάστηκαν 72 ώρες για να την εντοπίσουν!

Ανάστατη είναι η Κρήτη αλλά και οι υγιειονομικές αρχές με τη συμπεριφορά της πρώτης τουρίστριας που διαγνώστηκε με κορονοϊό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του cretapost, η Ρουμάνα που έφθασε στη χώρα μας αεροπορικώς, αν και είχε διαγνωστεί με κορονοϊό «έκοβε» βόλτες για 72 ώρες μέχρι να την εντοπίσουν οι Αρχές.

Η τουρίστρια μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου υπεβλήθη στο τεστ και στη συνέχεια της δόθηκε η οδηγία να μεταφερθεί στο ξενοδοχείο της και να παραμείνει εκεί για 24 ώρες μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Η ίδια πήγε στο ξενοδοχείο που είχε κλείσει από την πατρίδα της ωστόσο το βρήκε… κλειστό! Η ξενοδοχειακή μονάδα δεν είχε ακόμα ανοίξει με αποτέλεσμα το τουριστικό γραφείο να της βρει άλλο διαθέσιμο ξενοδοχείο και να την μεταφέρει εκεί.

Αυτή η αλλαγή δεν γνωστοποιήθηκε στις Αρχές με αποτέλεσμα όταν βγήκαν τα αποτελέσματα το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ να πάει στο δηλωθέν ξενοδοχείο να την βρει χωρίς αποτέλεσμα. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού της και τελικά οι αρχές βρήκαν ποιο ήταν το σωστό ξενοδοχείο. Ωστόσο, όταν πήγαν εκεί δεν την βρήκαν καθώς η Ρουμάνα φαίνεται πως δεν κάθισε στο δωμάτιό της αλλά έκανε βόλτες με σκοπό να απολαύσει τις διακοπές της.

Είχαν περάσει 72 ώρες από τη στιγμή που η Ρουμάνα είχε υποβληθεί στο τεστ όταν τελικά οι αρχές κατάφεραν να την βρουν. Της εξήγησαν πως το τεστ είχε βγει θετικό κι έπρεπε να τεθεί σε απομόνωση στο ξενοδοχείο «καραντίνας». Η είδηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την τουρίστρια η οποία δεν θέλησε να συνεργαστεί λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θέλει να χαλάσει τις διακοπές της». Τελικά, με την συνδρομή της αστυνομίας η τουρίστρια πείστηκε και μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο καραντίνας.

