Αχαΐα

Έριξαν μολότοφ σε σχολείο

Η Αστυνομία ερευνά το περίεργο περιστατικό, ενώ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών για τον εντοπισμό των ατόμων που έριξαν βόμβες μολότοφ στον προαύλιο χώρο του 51ου δημοτικού σχολείου της Πάτρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι άγνωστοι δράστες έριξαν χθες το βράδυ τρεις βόμβες μολότοφ, χωρίς όμως να προκληθούν ζημιές. Έπειτα από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Πατρών βρήκαν στο προαύλιο χώρο του σχολείου δυο βόμβες μολότοφ, υπολείμματα από άλλη μία βόμβα, μέρος γυάλινου μπουκαλιού και έναν αναπτήρα.

Τα ευρήματα θα εξεταστούν στα εργαστήρια της αστυνομίας για τυχόν εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν και άλλα στοιχεία για την ανεύρεση των αγνώστων ατόμων που έριξαν τις βόμβες.