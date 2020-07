Θεσσαλονίκη

Τραγωδία: Παιδί έπεσε από καρότσα φορτηγού και σκοτώθηκε

Τραγικό δυστύχημα με θύμα ένα 4χρονο αγοράκι. Πώς συνέβη;

Τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έπεσε από καρότσα φορτηγού, που βρισκόταν εν κινήσει.

Το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 6 το απόγευμα σε οικισμό ρομά της Περαίας, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ανήλικο βρισκόταν στην καρότσα φορτηγού που οδηγούσε 27χρονος και κινούταν σε χωματόδρομο.

Διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου όμως κατέληξε. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από την Τροχαία Θέρμης.