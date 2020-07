Θεσσαλονίκη

Πνίγηκε λουόμενη σε παραλία

Τραγικό τέλος για γυναίκα σε παραλία.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 79χρονη από τη θαλάσσια περιοχή της ελεύθερης παραλίας Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής