Χαλκιδική

Ανατίναξαν μηχάνημα ΑΤΜ

Αναστάτωση στην περιοχή από την έκρηξη. Το νέο "χτύπημα" σημειώθηκε τα ξημερώματα.

(φωτογραφία αρχείου)

Έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με την οποία προκάλεσαν την ανατίναξη του ΑΤΜ, από το οποίο όμως δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα. Το μηχάνημα που αποτέλεσε στόχο των αγνώστων, βρίσκεται εντός οικίσκου στον οδικό άξονα που συνδέει τα Νέα Μουδανιά με το Παλιούρι. Η υπόθεση ερευνάται από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πολυγύρου.

Είχε προηγηθεί τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, απόπειρα αγνώστων να ανατινάξουν με εκρηκτικό μηχανισμό το ΑΤΜ στην Νικήτη Χαλκιδικής. Για άγνωστο λόγο ο μηχανισμός δεν πυροδοτήθηκε και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας τον πίσω. Εξουδετερώθηκε τελικά από πυροτεχνουργούς της αστυνομίας.