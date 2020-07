Ζάκυνθος

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά στη Ζάκυνθο (εικόνες)

“Μάχη” με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Σκοπός, στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair και δύο PZL, καθώς και ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson.

Από την πυρκαγιά δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

Φωτογραφίες και βίντεο από imerazante.gr