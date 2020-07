Αιτωλοακαρνανία

Έκρυβε στο σπίτι του ένα μικρό οπλοστάσιο (εικόνες)

Όπλα και πυρομαχικά βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι ενός άνδρα, ο οποίος συνελήφθη.

Ένα μικρό οπλοστάσιο βρήκαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου στην κατοχή ενός άνδρα, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στην περιοχή Καινούργιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, οι άνδρες της Ασφάλειας βρήκαν δύο πολεμικά όπλα (καλάζνικοφ και enfield), ένα περίστροφο, μια βαλλίστρα, ένα αεροβόλο όπλο, 460 φυσίγγια και 18 κάλυκες πολεμικών τυφεκίων, 150 φυσίγγια πιστολιού των 9mm, 245 φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, 84 φυσίγγια των 32mm, 50 φυσίγγια κρότου, 1.000 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και 25 βέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο πολεμικά όπλα και το περίστροφο, αναμένεται να σταλούν για βαλλιστική έρευνα στα εργαστήρια της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών της Αστυνομίας, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν τυχόν χρησιμοποιηθεί σε κάποια παράνομη ενέργεια.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία, για παράβαση του νόμου για τα όπλα και οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.