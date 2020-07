Κυκλάδες

Κορονοϊός - Νάξος: Πρώτο “εισαγόμενο” κρούσμα στο νησί

Αναστάτωση στο νησί των Κυκλάδων από τις πληροφορίες ότι παραθεριστής βρέθηκε θετικός στη νόσο COVID-19.

Το πρώτο εισαγόμενο κρούσμα κορωνοϊού εμφανίστηκε στη Νάξο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το naxostimes.gr, πρόκειται για Έλληνα γιατρό που ζει στην Αγγλία και επισκέφτηκε το νησί με την ανήλικη κόρη του για διακοπές.

Κατά την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ σχετικά με την πορεία της πανδημίας, το απόγευμα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν 27 νέα κρούσματα του ιού, με τον συνολικό αριθμό τους στην χώρα μας να ανέρχεται σε 3.589. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ακόμα ένας καταγεγραμμένος θάνατος, αυξάνοντας σε 193 τον απολογισμό των θυμάτων της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα.