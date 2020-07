Καβάλα

Συναγερμός στην Θάσο: Τουρίστες θετικοί στον κορονοϊό

Μετά την Νάξο, συναγερμός και στην Θάσο με "εισαγόμενα" κρούσματα. Σε ξενοδοχείο καραντίνας οι τουρίστες.

Με δύο ανακοινώσεις οι δήμοι Θάσου και Παγγαίου επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε τουρίστες που κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή. Τα τέσσερα κρούσματα στο νησί της Θάσου έχουν ήδη εντοπιστεί και τέθηκαν σε περιορισμό στο ξενοδοχείο καραντίνας, ενώ για τα δυο κρούσματα στο δήμο Παγγαίο πρόκειται γα επισκέπτες που πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε παραθαλάσσιες περιοχές και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη την οποία οργάνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης και συμμετείχαν οι τέσσερεις δήμαρχοι της περιφερειακής ενότητας και ο διευθυντής τη διεύθυνσης Υγείας Χρήστος Παπαδόπουλος. Στους δημάρχους έγινε ενημέρωση για τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην περιοχή.

Η επιβεβαίωση των κρουσμάτων στο νησί της Θάσου έγινε από δείγματα που ελήφθησαν κατά την είσοδό τους στη χώρα μας από Σέρβους και Βούλγαρους τουρίστες. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τουρίστες είναι ασυμπτωματικοί και έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη του ΕΟΔΥ στο ξενοδοχείο καραντίνας.

Ο δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Κυριακίδης τόνισε ότι «διανύουμε μια διαφορετική τουριστική περίοδο για τη Θάσο. Η προσέλευση τουριστών στο νησί της Θάσου, καθιστά επιτακτική την τήρηση από όλους των μέτρων ατομικής προστασίας και την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Με ψυχραιμία και υπευθυνότητα αντιμετωπίζουμε κάθε ιδιαίτερη συγκυρία».

Ο δήμος Παγγαίου με ανακοίνωσή του ζητάει από τους επαγγελματίες και τους πολίτες να τηρούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία τους και την προστασία των επισκεπτών της περιοχής.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας Αναστασία Αντωνίου – Πούγγουρα μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες διοικητικές και υγειονομικές αρχές . «Η περιοχή μας,ανέφερε, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και ήταν επόμενο να υπάρξουν κάποια κρούσματα, παρά το γεγονός ότι όλους αυτούς τους μήνες τόσο η Καβάλα όσο και η Θάσος δεν είχαν παρουσιάσει κανένα. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται δεν θα πρέπει να μας επηρεάσει και να μας πανικοβάλει. Νομίσω ότι με ψυχραιμία, με ετοιμότητα κι αν όλοι τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόβλημα. Ο καθένα μας αν τηρεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας προστατεύει πρώτα την υγεία του και κατ’ επέκταση την υγεία των γύρω του. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Επιβάλλεται να μη βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους που υπάρχουν πολλά άτομα και οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού δηλαδή ηλικιωμένοι και συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα να φορούν μάσκες σε κλειστούς κυρίως χώρους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί».

Η κ. Αντωνίου επισημαίνει ακόμα ότι η χρήση μάσκας θα πρέπει να είναι απαραίτητη στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα στα πλοία καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζει πάντως ότι «αν είμαστε προσεχτικοί, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα από όλους τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες αλλά και από τους πολίτες τότε πραγματικά πιστεύω πως δεν πρέπει να φοβόμαστε».

Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει και στην Νάξο μετά το πρώτο εισαγόμενο κρούσμα κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα γιατρό που ζει στην Αγγλία και επισκέφτηκε το νησί με την ανήλικη κόρη του για διακοπές.

Κατά την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ σχετικά με την πορεία της πανδημίας, το απόγευμα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν 27 νέα κρούσματα του ιού, με τον συνολικό αριθμό τους στην χώρα μας να ανέρχεται σε 3.589. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ακόμα ένας καταγεγραμμένος θάνατος, αυξάνοντας σε 193 τον απολογισμό των θυμάτων της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα.

Πηγή: thestival.gr, naxostimes.gr