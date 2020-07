Έβρος

Δάσκαλος Δημοτικού είχε ερωτική σχέση με μαθήτριά του

Λίγες ώρες μετά την είδηση ότι καθηγητής Γυμνασίου σε σχολείο της Αθήνας είχε σχέση με μαθήτρια του, άλλη μία υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας.

Λίγες ώρες μετά την σοκαριστική είδηση ότι καθηγητής Γυμνασίου σε σχολείο των νότιων προαστίων φέρεται να διατηρούσε σχέση με 15χρονη μαθήτρια του, άλλη μία υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας.

Όπως αποκαλύπτει το EviaZoom.gr, δάσκαλος από την Αμάρυνθο που υπηρετεί σε σχολείο της Ερέτριας φέρεται να είχε ερωτική σχέση με 14χρονη μαθήτριά του.

Ο 51χρονος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (06-07-2020) στην Ερέτρια από αστυνομικούς της Ασφάλειας Χαλκίδας, οι οποίοι τον συνέλαβαν για αποπλάνηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 14χρονης μαθήτριας που πηγαίνει στην τρίτη γυμνασίου.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία μιας γυναίκας στο γραφείο της Εισαγγελίας Ανηλίκων Χαλκίδας, η οποία είχε αντιληφθεί την ερωτική σχέση τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Ασφάλεια, ο 51χρονος φέρεται να είχε χρόνια ερωτική σχέση με την 14χρονη και συγκεκριμένα από τότε που την είχε μαθήτρια στο δημοτικό.

Ο 51χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και ακολούθως στον Ανακριτή Χαλκίδας όπου έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη (09-07-2020).

Πηγή: EviaZoom.gr