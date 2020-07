Θεσσαλονίκη

Σίνδος: 150 στρέμματα ο απολογισμός της φωτιάς

Καμένη γη και στάχτη άφησε πίσω της η φωτιά στην βιομηχανική περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Περίπου 150 στρέμματα ξερά χόρτα και απορρίμματα έκαψε φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, το έργο της οποίας δυσχέραιναν οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικούς χώρους και δεν προκλήθηκαν ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις.