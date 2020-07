Χανιά

Εργαζόμενοι στην καθαριότητα βρήκαν πορτοφόλι και το παρέδωσαν

Παράδειγμα προς μίμηση εργαζόμενοι της ΔΕΣΙΔΑ. Εν ώρα εργασίας βρήκαν και παρέδωσαν πορτοφόλι με χρήματα και τσαντάκι με έγγραφα.

Πορτοφόλι που περιείχε χρήματα και τσαντάκι με έγγραφα βρήκαν κατά την διάρκεια της εργασίας τους στην πόλη των Χανίων εργαζόμενοι στην Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

τέσσερις εργαζόμενοι στην υπηρεσία αποκομιδής των απορριμμάτων βρήκαν το πορτοφόλι και το τσαντάκι κατά την διάρκεια της βάρδιας τους στο παλιό λιμάνι των Χανίων και τα παρέδωσαν στην Αστυνομία.

Για τη στάση των εργαζομένων της η ΔΕΔΙΣΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τους ευχαριστεί για τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία που έδειξαν όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «αισθανόμαστε υπερηφάνεια και ικανοποίηση για τους εργαζόμενους μας οι οποίοι αδιαμφισβήτητα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Κάθε παρόμοια πράξη ξεχωρίζει ηθικά και συντελεί στην ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης».