Μεσσηνία

“Συναγερμός” για την εξαφάνιση 40χρονου

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές με την εξαφάνιση 40χρονου άνδρα από τον Βόλο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 6/7/2020, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βόλου, ο Απόστολος Στριμπάκος, 40 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Απόστολου σήμερα, 8/7/2020, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των συγγενών του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι υποδεικνύουν ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Απόστολος έχει ύψος 1,75μ., 65κ. βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρο μπλε σορτς, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και θαλασσί παπούτσια.