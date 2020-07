Φθιώτιδα

“Λαμπάδιασε” ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή (εικόνες)

Πανικός προκλήθηκε όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή πήρε εν κινήσει φωτιά.

Φωτιά πήρε εν κινήσει ασθενοφόρο με δύο ασθενείς μέσα!

Το ασθενοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώ κινούνταν στην εθνική οδό, μετά τον κόμβο του Βελεστίνου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ασθενοφόρο καταστράφηκε.

Ο ασθενής αλλά και οι δύο διασώστες που ήταν μέσα όταν ξέσπασε η φωτιά, είναι καλά στην υγεία τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς.

Πηγή: magnesianews