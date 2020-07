Κορινθία

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Κεχριές (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη φωτιά στην Κορινθία...

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κορινθία, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση, στην περιοχή Κεχριές, από άγνωστη ακόμα αιτία.

Οι πρώτες δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή ζήτησαν ενιοσχύσεις και έτσι από τις 14:00 της Πέμπτης, επιχειρούσαν συνολικά 79 πυροσβέστες με 18 οχήματα κια τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στο έργο της κατάσβεσης, με ρίψεις νερού από άερος, παίρνουν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε, επίσης, κατασκήνωση στην περιοχή.