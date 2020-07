Αχαΐα

Φωτιά στην Κάτω Αχαΐα

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβωεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα, μαζί με κατοικους της περιοχής και εθελοντές.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Πέμπτης, σε αγροτοδασική έκταση στην Κάτω Αχαΐα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη.