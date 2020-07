Μαγνησία

Σε... καρότσα μεταφέρθηκε τραυματισμένο παιδί στο νοσοκομείο

Καθώς δεν υπήρχε ασθενοφόρο σε κοντινή απόσταση, μεταφέρθηκε στην καρότσα αγροτικού, προκειμένου να… μοιραστεί η διαδρομή.

Σε καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου μεταφερόταν στο “Αχιλλοπούλειο” το βράδυ της Τετάρτης, σοβαρά τραυματισμένο μετά από τροχαίο ατύχημα έξω από Τρίκερι, ένα αγοράκι ηλικίας 13 ετών.

Ο μικρούλης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και χρειαζόταν επειγόντως παροχή πρώτων βοηθειών. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα “Ταχυδρόμος”, ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής δεν μπορούσε να πάει στο τροχαίο, καθώς δεν υπήρχε οδηγός και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ Βόλου.

Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και το παιδί κινδυνεύσει, ο ανήλικος μεταφερόταν σε καρότσα αγροτικού στις 22:30. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησε από τον Βόλο, θα τον παραλάμβανε στο μέσο της διαδρομής.

Οι κάτοικοι του Τρικερίου ήταν όλοι αναστατωμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε με μηχανάκι. Στο τροχαίο τραυματίστηκε ακόμη ένας νεαρός ηλικίας 18 ετών, ελαφρύτερα όμως. Το τροχαίο σημειώθηκε ένα χιλιόμετρο έξω από το Τρίκερι, ενώ οι δύο φίλοι έπαιζαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής υπάρχουν τέσσερις οδηγοί ασθενοφόρων, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν έξι. Τα κενά έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες. Εργαζόμενοι στα Κέντρα Υγείας επισημαίνουν ότι οι ακάλυπτες βάρδιες είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, αφού ακόμη και μία ολιγόλεπτη καθυστέρηση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία και να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.