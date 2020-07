Ροδόπη

Μεγάλη πυρκαγιά στη Ροδόπη: κοντά στα σπίτια οι φλόγες (βίντεο)

Εκκενώθηκε οικισμός. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να αναχαιτίσουν την πύρινη λαίλαπα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις Σάπες Ροδόπης.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Για λόγους ασφαλείας, εκκενώθηκε ο οικισμός Παλιννοστούντων.

Στην περιοχή έσπευσαν ενισχύσεις, με αποτέλεσμα λίγο πριν από τις 20:00 να επιχειρούν συνολικά 61 πυροσβέστες, 22 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ υπήρξε συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ρίψεις νερού από αέρος έκαναν τρία αεροσκάφη τύπου Canadair.