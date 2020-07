Ροδόπη

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στις Σάπες

Σε εξέλιξη παραμένει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε πευκοδάσος στη Δημοτική Ενότητα Σαπών, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει αυτήν τη στιγμή ενεργό μέτωπο.

Οι επίγειες δυνάμεις, 76 πυροσβέστες με 21 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τη συνδρομή και της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με μηχανήματα έργου και βυτιοφόρα, αλλά και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να γίνει η πλήρης κατάσβεση τυχόν εστιών της καμένης έκτασης.

Μέχρι την δύση του ηλίου, ρίψεις νερού από αέρος έκαναν τρία αεροσκάφη τύπου Canadair, ενώ με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηφου Στέφανου Κολοκούρη, μετέβη στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στις Σάπες Ροδόπης, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.