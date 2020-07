Κυκλάδες

Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από μηχανή

Επιχείρηση μεταφοράς της γυναίκας, μετά το σοβαρό τραυματισμό της.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Ερμούπολη της Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια 75χρονη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο, στο κέντρο της πόλης, όταν διερχόμενο δίκυκλο την παρέσυρε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι με αποτέλεσμα η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής να κριθεί αναγκαία.

Την έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σύρου.

