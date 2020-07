Θεσσαλονίκη

Έσπασαν την τζαμαρία για να πάρουν… τα κέρματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ζημιά για μικρή λεία κατάφεραν δύο νεαροί, που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας.

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσαν άγνωστοι σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Οι δύο κουκουλοφόροι έσπασαν την τζαμαρία της επιχείρησης και άρπαξαν τα κέρματα, ύψους 30 ευρώ, προτού αποχωρήσουν.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ ο ιδιοκτήτης κοινοποίησε τα βίντεο με σκοπό να προειδοποιήσει τους συναδέλφους του.

Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία του, οι δράστες δεν δίστασαν ούτε όταν άρχισε να χτυπά ο συναγερμός και προχώρησαν με τα φώτα του χώρου αναμμένα.

Στη συνέχεια αφού τους αντιλήφθηκε ο υπεύθυνος του καταστήματος τράπηκαν σε αστραπιαία φυγή, περνώντας μέσα από σπασμένες τζαμαρίες.