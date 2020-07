Κορινθία

Φωτιά στο Λουτράκι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ανησυχία για τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στο σημείο...

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στην περιοχή Περαχώρα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και προκαλούν ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 46 πυροσβέστες,17 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.