Είχε στο σπίτι του αρχαία νομίσματα (εικόνες)

Σπουδαία ευρήματα στην κατοχή ενός άνδρα που είχε αρχαία και ένα μικρό «οπλοστάσιο» στο σπίτι του.

Αρχαία νομίσματα και όπλα βρέθηκαν στην κατοχή άνδρα, 51 ετών, σε περιοχή του νομού Σερρών, όπως αποκάλυψε έρευνα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του 23 χάλκινα νομίσματα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αρχαιολόγου, χρονολογούνται στην Ρωμαϊκή περίοδο και τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τυφέκιο, ένα περίστροφο, ένα πιστόλι κρότου - αερίου και 68 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Ο 51χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.