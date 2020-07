Δράμα

Συναγερμός στην Εύβοια: Θετικοί στον κορονοϊό επτά τουρίστες στο Πευκί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικά τα επτά από τα 45 δείγματα στο Πευκί. Όλοι ασυμπτωματικοί.

Συναγερμός στη βόρεια Εύβοια μετά από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που έγινε σε Σέρβους τουρίστες στο Πευκί.

Σύμφωνα με το LamiaReport τα νέα δεν είναι ευχάριστα, όπως συνέβη με τα 87 δείγματα της Αιδηψού, που ήταν όλα αρνητικά. Και αυτό γιατί 7 στα 45 δείγματα, βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό από τη δειγματοληψία που έκαναν στο Πευκί κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Έτσι μαζί με τη 38χρονη που ανιχνεύθηκε στον Προμαχώνα, 8 Σέρβοι τουρίστες είναι θετικοί στον ιό αν και τελείως ασυμπτωματικοί.

Από την Πολιτική Προστασία και τον υπεύθυνο Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Καρακάντζα, αναμένεται η απόφαση για τη διαχείριση των περιστατικών, τα όποια λογικά θα πρέπει να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα τους, μαζί με το σύνολο των Σέρβων τουριστών από την Αιδηψό.

Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή τα σύνορα είναι κλειστά για τους Σέρβους επισκέπτες και χρειάζεται συνεννόηση σε διπλωματικό επίπεδο.

Ομοίως αναμένονται ενέργειες και για τη συνέχιση της ιχνηλάτησης στο Πευκί και την ευρύτερη περιοχή που διέμεναν και κινήθηκαν οι Σέρβοι τουρίστες.

Πηγή: Lamiareport