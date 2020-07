Φθιώτιδα

Ανήλικος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη και της “βούτηξε” το σταυρό

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία ηλικιωμένη στα χέρια ενός νεαρού κλέφτη. Οι φωνές της γυναίκας ξεσήκωσαν την γειτονία.

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία , με «θύμα» αυτή τη φορά μια ηλικιωμένη .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλικος Ρομά επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα ενώ επέστρεφε σπίτι της λίγο μετά τις 10 το βράδυ και της άρπαξε την χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην άσφαλτο. Στη συνέχεια αφού o νεαρός δράστης, ηλικίας περίπου 15 ετών, πήρε τον σταυρό, τράπηκε σε φυγή .

Γείτονες που αντιλήφθηκαν ότι βρίσκεται σε κίνδυνο από τις φωνές της, έτρεξαν να βοηθήσουν ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που «χτένισαν» τη γύρω περιοχή, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.

Πηγή: lamiapeport