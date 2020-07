Δωδεκανήσα

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Συναγερμός στην Εύβοια το μεσημέρι του Σαββάτου μετά την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στο δήμο Καρύστου.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις του Αλιβερίου, Καρύστου ενώ έρχονται ενισχύσεις από την Χαλκίδα.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: evima.gr