Θεσπρωτία

Τροχαίο ατύχημα αποκάλυψε τεράστια ποσότητα χασίς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός μετά το τροχαίο εγκατέλειψε το αυτοκίνητο που ήταν φορτωμένο με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Δεν πήγε μακριά όμως...

Ένα τροχαίο ατύχημα χθες το μεσημέρι στο Ράγιο Θεσπρωτίας οδήγησε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ινδικής κάνναβης και στη σύλληψη ενός 44χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, στο Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας, ο συλληφθείς ενεπλάκη με το αυτοκίνητο που οδηγούσε σε τροχαίο ατύχημα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα διαφεύγοντας πεζός. Μετά από έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν ναρκωτικά και άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί διαφόρων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, καθώς και αστυνομικός σκύλος περιπολίας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα, στο Ράγιο Θεσπρωτίας, ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη.

Συνολικά κατασχέθηκαν 77 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 94 κιλών και 450 γραμμαρίων, που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος, μικροποσότητα κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα, καθώς και το αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.