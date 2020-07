Αχαΐα

Φωτιά στην Αχαΐα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έπεσαν στη "μάχη" με τις φλόγες...



Στις φλόγες τυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ράχη στη δυτική Αχαΐα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 40 πυροσβέστες, επτά οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δύο αεροσκάφη.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο τις βραδινές ώρες...

Σύμφωνα, εξάλλου, με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, και αύριο, Κυριακή, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), σε Αττική, Βοιωτία, Κόρινθο, Αργολίδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα.