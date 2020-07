Θεσσαλονίκη

Παιδί ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

Αγωνία για το αγοράκι μόλις πέντε ετών. Μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή έδωσαν διασώστες και γιατροί.

Στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου νοσηλεύεται ένα αγόρι πέντε ετών, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Τα παιδί βγήκε σε κατάσταση ανακοπής από τη θάλασσα, στην παραλία της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, όπου οι λουόμενοι του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με το πλήρωμα να καταφέρνει να το κρατήσει ζωντανό.

Πηγή: grtimes.gr, thestival.gr