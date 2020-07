Καβάλα

Νεκρός σε χαράδρα διακινητής μεταναστών

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας...

Φριχτό τέλος είχε διακινητής μεταναστών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα κάτω από γέφυρα στην Εγνατία κατά μήκος της διαδρομής Καβάλας - Ξάνθης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη. Μαζί με συνεργό του, που συνελήφθη από τους αστυνομικούς, προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας έντεκα μη νόμιμους μετανάστες.

Ο δεύτερος διακινητής συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Το προηγούμενο βράδυ το επιβατικής χρήσης ιδιωτικό όχημα, το οποίο είχε οδηγό και συνοδηγό τους δύο δράστες, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, ενώ λίγο πιο κάτω προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ακινητοποιήθηκε, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στη συνέχεια, οι δύο διακινητές εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν πεζοί σε φυγή, κατευθυνόμενοι σε παρακείμενη δασώδη και κρημνώδη περιοχή, ενώ οι αστυνομικοί που κατέφθασαν στο σημείο εντόπισαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου έντεκα μη νόμιμους μετανάστες.

Ακολούθησαν επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό το συνοδηγό-διακινητή σε παρακείμενη χαράδρα και λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό-διακινητή πλησίον του κόμβου Άγιου Σίλα.

Ο οδηγός - διακινητής στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.