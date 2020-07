Φθιώτιδα

Φωτιά στην Λαμία

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Κυριακής, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Αμφιθέας, στην Λαμία.

Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια. Έγιναν αντιληπτές από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ενημέρωσαν στη συνέχεια την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα και επικεφαλής τον Διοικητή των ΠΥ Φθιώτιδας Πύραρχο Ανδρέα Μωράτη και πολύ γρήγορα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από ξερά χόρτα. Πρόλαβε ωστόσο να κάψει 1,5 περίπου στρέμμα.

Από το ανακριτικό τμήμα της ΠΥ Λαμίας είχαμε και τη διαδικασία του αυτοφώρου σε βάρος άνδρα που φέρεται να έβαλε τη φωτιά για να κάψει χόρτα.

Πηγή: lamiareport.gr