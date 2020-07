Εύβοια

Κορονοϊός: Κρούσμα σε γκρουπ τουριστών

Νέος συναγερμός στην Εύβοια. Διαγνώστηκε με κορονοϊό τουρίστρια που παραθερίζει στην χώρα μας.

Μετά τους δέκα Σέρβους που διαγνώστηκαν με κορονοϊό σε Αιδηψό και Πευκί, βγήκε θετική και μία 66χρονη Ρουμάνα που παραθερίζει σε ξενοδοχείο στα Λουτρά Αιδηψού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 66χρονη ήταν μέλος του γκρουπ των Ρουμάνων τουριστών που ταξίδεψαν από τον Προμαχώνα προς τα Λουτρά Αιδηψού για να κάνουν διακοπές και να μείνουν σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Οι συγκεκριμένοι τουρίστες υποβλήθηκαν σε τεστ κορονοϊού στις 8 Ιουλίου στον Προμαχώνα και στη συνέχεια συνέχισαν το ταξίδι τους, χωρίς ωστόσο να έχουν βγει τα αποτελέσματα.

Χθες Κυριακή έγινε γνωστό ότι βγήκε θετική η 66χρονη Ρουμάνα που διαμένει στο ξενοδοχείο «Ermis Spa Hotel». Η 66χρονη έχει τεθεί σε καραντίνα, η οποία επιτηρείται από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιδηψού που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο ξενοδοχείο.

Αύριο, αναμένεται να βρεθεί στη περιοχή κλιμάκιο του ΕΟΔΥ με ειδικό βαν για να παραλάβει την 66χρονη Ρουμάνα.

Πηγή: eviazoom