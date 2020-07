Κυκλάδες

Τραγωδία σε παραλία

Πήγε για μπάνιο στην θάλασσα και έχασε τη ζωή του.

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής στην παραλία Μόλος, στην Πάρο.

Άνδρας 70 περίπου ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα. Τα αίτια του θανάτου του οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα σε πνιγμό.

Πηγή: parianostypos