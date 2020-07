Αρτα

Κορονοϊός: κρούσμα στην Άρτα

Σε κατ΄ οίκον καραντίνα νεαρός άνδρας με ήπια συμπτώματα...

Την επιβεβαίωση ενός κρούσματος κορονοϊού στην Άρτα ανακοίνωσε την Κυριακή η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγκεκριμένα θετικός βρέθηκε νεαρός άνδρας, ο οποίος προσήλθε μόνος του για εξέταση στο Νοσοκομείο Άρτας έχοντας παρουσιάσει ελαφρά συμπτωματολογία.

Έχει τεθεί άμεσα σε καραντίνα στην οικία του και παρακολουθείται από την ειδική ομάδα λοιμοξιωλόγων του Νοσοκομείου. Σε καραντίνα έχουν ήδη τεθεί όλες οι στενές του επαφές, ενώ από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω διαδικασία ιχνηλάτησης.