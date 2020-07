Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε διαμέρισμα

Επί τόπου έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχείρηση απεγκλωβισμού ενοίκων.

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Δευτέρας, λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί των οδών Τσαρουχά και Μουστακλή, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε απεγκλωβισμός ατόμων από το διαμέρισμα, καθώς και κάποιων κατοίκων από τον 4ο όροφο, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.