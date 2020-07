Ηράκλειο

“Φρένο” στη φυγή επιβατών με πλαστά διαβατήρια

Δεκαεπτά άτομα που επιχείρησαν να «πετάξουν» με πλαστά έγγραφα.

Δεκαεπτά συνολικά άτομα, δεκαπέντε άνδρες και δυο γυναίκες -όλοι αλλοδαποί- συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από την 6.7.2020 έως και 13.7.2020 στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» κατηγορούμενοι για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα, σε γενόμενο έλεγχο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου οι ανωτέρω φέρονται ότι επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, προκειμένου να αναχωρήσουν από τη χώρα με προορισμούς την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Τα πλαστά έγγραφα κατασχέθηκαν ενώ οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.