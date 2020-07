Φθιώτιδα

Πυρπόλησαν το αυτοκίνητο του αρχιφύλακα Δομοκού (εικόνες)

Ο προκάτοχός του είχε πέσει θύμα ανθρωποκτονίας, η οποία δεν έχει ακόμα εξιχνιαστεί.

Επίθεση στον πρώην αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι δράστες πυρπόλησαν το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν στην πυλωτή της πολυκατοικίας, όπου μένει μαζί με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, ακούστηκε αρχικά ένας ήχος και αμέσως οι πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» τα διαμερίσματα.

Το όχημα του πρώην αρχιφύλακα καταστράφηκε ολοσχερώς, αλλά ζημιές υπέστησαν ένα ακόμα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.

Είχε δεχτεί απειλές

Ο Γιώργος Γκίζας την ώρα του έγινε ο εμπρησμός ήταν υπηρεσία στις φυλακές Δομοκού. Ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την επίθεση και αμέσως έφτασε στη Λαμία, όπου ακόμα οι πυροσβέστες έσβηναν τη φωτιά από το αυτοκίνητο το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Όλοι το ήξεραν ότι είμαι στόχος. Υπήρχαν απειλές. Όλοι τα γνωρίζουν αυτά και υπάρχουν και έγγραφα στις Αρχές που το επιβεβαιώνουν. Κανείς δεν ασχολήθηκε....», είπε στο LamiaReport ο πρώην Αρχιφύλακας.

Να σημειωθεί ότι, πρόκειται για τον αρχιφύλακα που διαδέχθηκε τον δολοφονηθέντα Μάκη Γκαλιμάνη, η δολοφονία του οποίου δεν έχει ακόμα εξιχνιαστεί.

Τον περασμένο Μάρτιο ο Αρχιφύλακας Γιώργος Γκίζας καρατομήθηκε μαζί με τον τότε Διευθυντή των φυλακών από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πηγή: lamiareport.gr