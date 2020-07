Ηράκλειο

Φονική μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό των επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, που επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Λίγο μετά τη μεταφορά του υπέκυψε ο ένας από τους δύο οδηγούς, ένας 78χρονος, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε στο κεφάλι και τα άκρα, ο 48χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου κι ο συνεπιβάτης του, ελαφρύτερα.

Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Ηρακλείου.

Πηγή:ekriti.gr