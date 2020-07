Αχαΐα

Νέες εικόνες συνωστισμού σε beach bar

Οι απίστευτες εικόνες συνωστισμού και οι συλλήψεις που ακολούθησαν.

Τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από νέο επεισόδιο συνωστισμού, σε beach bar της Κάτω Αχαΐας.

Ο λόγος που συνελήφθησαν οι δύο από τους τρεις ήταν επειδή δεν είχαν τα απαραίτητα βιβλιάρια υγείας και άδεια εργασίας.

Επιβλήθηκα, επιπλέον, πρόστιμα των 150 ευρώ για τη μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ενώ διαπιστώθηκε ότι στο χώρο είχαν τοποθετηθεί παραπάνω σετ με ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα σε παραλία της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως προσωρινά υπεύθυνος στερούμενος αδείας εργασίας και είχε αναπτύξει καθ΄υπέρβαση επί του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού (60) ομπρέλες με (120) ξαπλώστρες.

Παράλληλα απασχολούσε δύο γυναίκες οι οποίες στερούνταν κατά περίπτωση άδεια εργασίας και πιστοποιητικά υγείας.

Πηγή: tempo24.news