Κορονοϊός – Προμαχώνας: Εντατικοποίηση ελέγχων από κλιμάκια του ΕΟΔΥ

Αυξημένη η κίνηση στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Αυστηροποιούνται οι υγειονομικοί έλεγχοι για όσους δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα έγγραφα.

Αυξημένη καταγράφεται από νωρίς το πρωί η κίνηση στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, καθώς αυστηροποιούνται οι υγειονομικοί έλεγχοι για όσους δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για τον κορονοιό και εν όψει εφαρμογής της νέας ΚΥΑ που προβλέπει ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωση από πιστοποιημένο εργαστήριο της χώρας ,το οποίο να αποδεικνύει πως είναι αρνητικοί στον κορονοϊό.

Το μεγαλύτερο μέρος των ξένων τουριστών - επισκεπτών που πέρασαν από το Προμαχώνα μέχρι το μεσημέρι προέρχονταν από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ήταν κυρίως ζευγάρια ή οικογένειες που έρχονταν στην Ελλάδα για να κάνουν διακοπές με προορισμό περιοχές όπως η Χαλκιδική, η Θάσος και η Κατερίνη. Όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα μέλη μιας οικογένειας Βουλγάρων είχαν ενημερωθεί από την ελληνική πρεσβεία την περασμένη Παρασκευή για την νέα διαδικασία και έσπευσαν να προμηθευτούν το πιστοποιητικό και τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να ταξιδέψουν για τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 24ωρα εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον Βουλγάρων επισκεπτών να ταξιδέψουν τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα όπως προκύπτει από τις ουρές που σχηματίζονται έξω από τα (38 στον αριθμό) πιστοποιημένα εργαστήρια της χώρας τους, τα οποία πραγματοποιούν δειγματοληψίες και είναι εξουδιοτημένα για την έκδοση του πιστοποητικού για τον κορονοϊό.

Μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την ΚΥΑ, η είσοδος στην ελληνική επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα:

- Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.

- Φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στο συνοριακό φυλάκιο.

Από την εφαρμογή αυτή του νόμου εξαιρούνται οι Έλληνες πολίτες στους οποίους όμως γίνονταν δειγματοληπτικά τεστ από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Η πλειονότητα των τουριστών - επισκεπτών που πέρασαν μέχρι σήμερα το μεσημέρι από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα φαίνεται να ήταν ενημερωμένοι για την εφαρμογή των νέων μέτρων και πολλοί είχαν ήδη μαζί τους τη βεβαίωση από πιστοποιημένο εργαστήριο της χώρας τους όπου πραγματοποίησαν το δειγματοληπτικό τεστ.

Πέρα βέβαια από το πιστοποιητικό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν μαζί τους και τον κωδικό της ειδικής φόρμας που συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά πριν από την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Οι αστυνομικές αρχές στον Προμαχώνα ελέγχουν σχολαστικά όλους τους οδηγούς ώστε να έχουν μαζί τους τα σχετικά ταξιδιωτικά και υγειονομικά έγγραφα, τον κωδικό εισόδου όσο και το πιστοποιητικό. Σε κάθε άλλη περίπτωση ή έλλειψη του σχετικού υγειονομικού εγγράφου δεν επιτρέπουν την είσοδο στη χώρα. Το ίδιο έπραξαν το πρωί και με την περίπτωση δύο οικογενειών από τη Ρουμανία που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας για διακοπές χωρίς να έχουν τον ηλεκτρονικό κωδικό και έχοντας αντίγραφα - φωτοτυπίες κι όχι τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών από τους εργαστηριακούς ελέγχους. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι Έλληνες αστυνομικοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τους διευκολύνουν ώστε αν καταφέρουν να τα έχουν στη διάθεσή τους στη διάρκεια της ημέρας για να μπορέσουν να περάσουν στην Ελλάδα και να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν πίσω.

Τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ στο τελωνείο του Προμαχώνα εξετάζουν τη γνησιότητα των εγγράφων όπως και της βεβαίωσης για τον κορονοϊό από το πιστοποιημένο εργαστήριο και εφόσον διαπιστωθεί ότι έγινε εντός των 72 ωρών όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ θα επιτρέπουν τους τουρίστες - επισκέπτες να περάσουν στη χώρα μας. Σε μία περίπτωση Ρουμάνου ταξιδιώτη που παρουσίασε σχετικό έγγραφο από πιστοποιημένο εργαστήριο πλέον του ορίου των 72 ωρών επετράπη η είσοδος κατ εφαρμογήν σχετικής οδηγίας αφού πρώτα έγινε δειγματοληψία.

Τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και οι τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο των τουριστών - επισκεπτών στη χώρα μας και όλοι οι έλεγχοι διαβατηριακοί και υγειονομικοί να γίνονται γρήγορα χωρίς να ταλαιπωρηθούν.