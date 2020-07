Λέσβος

Βαλιδέ τζαμί: Διακοπή της χρηματοδότησης ζήτησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Επιστολή του Κώστα Μουτζούρη σε Άδωνη Γεωργιάδη και Χρήστο Σταϊκούρα...

Τη διακοπή της χρηματοδότησης του έργου της αποκατάστασης του Βαλιδέ τζαμί της Μυτιλήνης ζήτησε με επιστολή του στον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη και στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης.

«O περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και η Περιφερειακή Αρχή θεωρεί, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες πρέπει να διακοπεί η χρηματοδότηση και η εκτέλεση του έργου που είχε εγκριθεί και ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) με ποσό χρηματοδοτήσεως 1,2 εκατ. ευρώ» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο κ. Μουτζούρης δήλωσε ότι προχώρησε στην απόφαση αυτή αφού δεν μπορεί να τον αφήσουν αδιάφορο «τα όσα συμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη και ιδιαίτερα η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από την κυβέρνηση Ερντογάν».

Φορέας εκτέλεσης του έργου που έχει ήδη ξεκινήσει να εκτελείται είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και εκτός από την επισκευή του κυρίως χώρου του τζαμιού, η μελέτη προβλέπει την επισκευή και στήριξη του μιναρέ του, αλλά και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Το Βαλιδέ Τζαμί στην Επάνω Σκάλα της Μυτιλήνης είναι το παλαιότερο στο νησί, κτίστηκε το 1615 και χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο το 1981 από το υπουργείο Πολιτισμού το 1981. Έκτοτε δεν υπήρξε η παραμικρή εργασία συντήρησης του μνημείου.