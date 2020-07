Λάρισα

Λάρισα: Παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι από γκαραζόπορτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Συναγερμός σήμανε στο ΕΚΑΒ το βράδυ της Τρίτης στο χωριό Γλαύκη της Λάρισας, καθώς ένα αγοράκι 7 ετών τραυματίστηκε στο κεφάλι από γκαραζόπορτα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα οφείλεται σε πτώση της γκαραζόπορτας, η οποία κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε επάνω στο παιδί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε το αγοράκι στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι καλή.