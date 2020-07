Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν τρικάκια στο τουρκικό προξενείο (εικόνες)

Κινητοποίηση της αστυνομίας μετά το περιστατικό. Αναζητούνται δυο άτομα. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στο τουρκικό προξενείο.

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης εξαιτίας μίας ακτιβιστικής ενέργειας δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο άτομα, που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, πέρασαν με μεγάλη ταχύτητα μπροστά από το Τουρκικό Προξενείο, στην οδό Αγίου Δημητρίου, πέταξαν τρικάκια στη μέση του δρόμου και τράπηκαν σε φυγή. Τα τρικάκια είχαν μήνυμα υποστήριξης σε απεργούς πείνας που κρατούνται σε φυλακές του τουρκικού κράτους.

Το κέντρο επιχειρήσεων έδωσε εντολή για προσαγωγή των ατόμων. Περιπολικά και δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και «χτένισαν» την ευρύτερη περιοχή όμως τα δυο άτομα δεν εντοπίστηκαν.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα τα μέτρα ασφαλείας στο Τουρκικού Προξενείου έχουν αυξηθεί λόγω της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Πηγή: thestival.gr